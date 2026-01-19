RFV Bressan: "Commisso ha dato la priorità ai fatti, resterà nella storia"

Così l'ex Fiorentina Mauro Bressan a Radio FirenzeViola, durante "Chi si compra?", sulla scomparsa di Rocco Commisso: "A parte le condoglianze, alla famiglia e a tutto il popolo di Viola, bisogna fermarsi un attimo. In questi momenti brutti bisogna ricordare la persona e quello che ha fatto: Commisso resterà sempre ella storia della Fiorentina, perché quello che ha fatto lui in questi anni rimarrà una pietra veramente importante per la storia. I soldi spesi, la passione, un presidente vecchio stampo come non ce ne sono più. Una gran persona che oltre alle parole ha fatto i fatti, ha speso un sacco di soldi, ha dato il Viola a Park. Io penso che i tifosi fiorentini, soprattutto nel tempo, si ricorderanno di cosa ha fatto Commisso. E ovviamente ci sono critiche, ci sono tante cose, perché il tifoso Viola ha tante volte un morale legato ai risultati, ma qua parliamo di fatti e i fatti parlano chiaro, quindi è un grande onore per quello che ha fatto.

Cosa si augura per il futuro?

"Spero che la Fiorentina possa avere qualcuno che solo si avvicini a quello che ha fatto Commisso, anche se penso che adesso la famiglia, come ho letto, possa continuare. Credo che anche Commisso abbia detto di dare seguito a quello che ha fatto a tutta la sua famiglia, e io spero che la famiglia resti per tanto tempo".

Poi chiaramente c'è il campo.

"Il passo significativo è stato ovviamente la vittoria con la Cremonese, perché lì è scattato qualcosa. Consapevolezza, fiducia e atteggiamento totalmente cambiato. Si nota troppo in queste ultime partite la differenza di quello che è stata la Fiorentina dell'anno scorso, tanto per essere chiari, i valori c'erano anche l'anno scorso, però non sono mai venuti fuori. E' bastata una vittoria alla fine per cambiare la testa dei ragazzi e trovare questa consapevolezza".

