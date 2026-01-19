Fiorentina vicina a chiudere l'operazione Fabbian: nell'offerta al Bologna anche Sohm
Arrivano importanti novità sull'asse Bologna-Firenze: secondo quanto raccolto da Radio FirenzeViola in questi istanti è in corso una riunione in casa dei rossoblù, con i vertici del club, Giovanni Sartori in primis, che stanno valutando la situazione di Giovanni Fabbian, ieri in campo nel finale del derby dell'Appennino (e in gol contro quella che potrebbe essere la sua nuova squadra). Perché la Fiorentina spinge per arrivare al centrocampista classe 2003 ed è pronta a mettere sul piatto anche Simon Sohm, che andrebbe in prestito in Emilia. Per i rossoblù sono ore di fermento e riflessioni che coinvolgeranno anche il tecnico Vincenzo Italiano.
Per la Fiorentina invece la volontà è chiara: chiudere l'operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, con valutazione complessiva attorno ai 12-15 milioni (la parte economica da girare al club di Saputo che scenderebbe in caso di passaggio di Sohm in prestito al Bologna). La sensazione è che l'operazione si potrebbe definire anche in giornata.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati