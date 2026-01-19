Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro"
FirenzeViola.it
Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Pietro Lazzerini, mentre dalle 16:00 alle 17:00 ecco "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 spazio a "Uno contro tutti" con Dimitri Conti. E infine dalle 20:00 Chiara Andrea Bevilacqua vi farà compagnia con "In giro per il mondo" fino alle 21:00.
