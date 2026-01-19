RFV D'Agostino: "Vedo la Fiorentina più consapevole. Bravo Vanoli"

"Intanto rivolgo un abbraccio alla famiglia Commisso. Mi dispiace tantissimo per ciò che è accaduto": esordisce così l'ex Fiorentina, Gaetano D'Agostino, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio".

Che Fiorentina sta vedendo ultimamente?

"Sto vedendo una Fiorentina diversa, più consapevole. Le si è alzata l'autostima. Ha vinto una partita, col Bologna, meritando. Sono contento che i viola si stiano riprendendo, la situazione mi stava preoccupando".

Come le è parsa la sfida col Bologna?

"Poteva essere una partita rischiosa a livello emotivo, perché una notizia del genere ti prende tanto. La Fiorentina l'ha convertita in energia positiva onorando il ricordo del presidente. I ragazzi sono stati bravi a prendere l'orgoglio facendo una grande prestazione. Non era facile, il dispiacere poteva anche indebolire i viola. E' stato bravo anche il mister a trovare certe contromisure, come Parisi alto a destra".

