Scontri ultras Fiorentina-Roma, alto rischio di divieto di trasferta fino a fine stagione

Gli scontri tra la tifoseria della Fiorentina e quella Roma, avvenuti ieri pomeriggio sull'autostrada A1 prima del match di Bologna, rischiano di costare grosso a entrambe le parti in causa. Come ricostruito da TMW, infatti, le autorità di sicurezza stanno seguendo il caso passo dopo passo e sembrano intenzionate a punire con massimo rigore. A tal proposito, nei prossimi giorni ci saranno riunioni degli organi preposti, ma è molto forte il rischio che ai tifosi di Fiorentina e Roma siano vietate le trasferte fino al termine della stagione.

Una decisione che, se confermata nei giorni successivi, avrebbe grosse ripercussioni sul resto dell'annata, con viola e giallorossi che dovrebbero fare a meno dei propri tifosi per tutte le partite da giocare fuori casa. Del tema ha parlato oggi, in conferenza stampa dopo l'Assemblea di Lega, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli: “Ho mandato un messaggio di solidarietà alle forze di Polizia per gli sforzi che fanno. Il calcio italiano non si può permettere di mischiare lo sport con scontri delinquenziali, che mettono a rischio chi li deve prevenire”.