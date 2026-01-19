FirenzeViola
Fabbian in viola, Sabatini: "Acquisto azzeccato. Paratici? Un 'bulimico', ottima scelta"
Nel corso del suo lungo intervento su Radio FirenzeViola, Walter Sabatini, navigato direttore sportivo, ha dato anche il suo parere su Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna vicino al passaggio alla Fiorentina: "Sarebbe un acquisto azzeccato. Attacca la porta, porta energia e fisicità, e sa giocare a calcio".
Questo, invece, il giudizio su Fabio Paratici, dal 4 febbraio nuovo direttore sportivo viola: "Un'ottima scelta. Fabio mi piace molto, è un dirigente bulimico, calcisticamente parlando: sta dietro alle sue cose dalla mattina alla sera, vuole farne tantissime ed è molto particolare. Il calcio di oggi impone ritmi bestiali, se giochi sotto ritmo perdi le partite. Paratici ha questa "bulimia" che io considero necessaria".
