Calciomercato Dzeko vicino al Paris FC, Richardson al Copenaghen. Fabbian-Sohm quasi fatta

Fabbian vicino ai viola e Sohm ai rossoblu

Il centrocampista del Bologna è vicino al trasferimento a Firenze. La Fiorentina sta trattando per l'arrivo in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, che in caso avvenisse porterebbe 15 milioni nelle casse dei felsinei (mentre il giocatore firmerebbe coi viola fino al 2030). Ai rossoblu finirebbe invece Simon Sohm, in prestito con diritto di riscatto a circa 14 milioni. Operazione ben impostata e vicina a chiudersi.

Thorstvedt distante

Si allontana dai viola invece Kristian Thorstvedt, la trattativa col Sassuolo è sempre più complicata per via delle richieste dei neroverdi (oltre 15 milioni). Il giocatore continua a rifiutare il rinnovo di contratto con gli emiliani, ma la società romagnola non intende privarsene adesso.

Richardson verso la Danimarca

Capitolo uscite: Amir Richardson si avvicina al trasferimento al Copenaghen. L'operazione si sta sviluppando sulla base del prestito con diritto di riscatto, che la Fiorentina vorrebbe fissare a circa 10 milioni di euro. Sul marocchino c'è anche l'interesse del Brest, più distante però dai danesi.

Dzeko all'estero

Infine Edin Dzeko, destinato all'estero visto l'alto ingaggio (1.8 milioni) che difficilmente sarebbe coperto da un club italiano. Sul centravanti è forte il Paris FC, nonostante ci siano richieste per il bosniaco anche da parte dello Schalke 04.