RFV Papa Waigo: "Orgoglioso del mio Senegal. E la Viola merita di più"

L'ex attaccante della Fiorentina, Papa Waigo, ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola della vittoria della Coppa d'Africa da parte del suo Senegal: "Prima di parlare della Coppa d'Africa volevo ricordare il grande presidente Commisso. Spero che a Firenze si continui questo bel progetto che aveva iniziato".

Sulla Coppa d'Africa, invece?

"Sono molto orgoglioso di essere senegalese, sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi. E sono stati bravi anche a far capire a tutto il mondo che in questo sport serve una mentalità fortissima. Perché anche di fronte a certi episodi arbitrali sfavorevoli bisogna mantenere la lucidità. Il grande Mané ha salvato un episodio che poteva creare grandi dubbi sulla Coppa d'Africa".

Cosa pensa della Fiorentina attuale?

"Finora non abbiamo visto la Fiorentina che ci aspettavamo, adesso speriamo che anche la squadra prenda morale. Dispiace anche perché si è creata questa situazione del presidente. La Fiorentina merita di più, i ragazzi devono capire dove merita di stare questa piazza".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!