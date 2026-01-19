Calciomercato

CSC Flash, ci siamo per Fabbian. Dragusin ancora obiettivo

CSC Flash, ci siamo per Fabbian. Dragusin ancora obiettivo
di Redazione FV

Torna l'appuntamento di calciomercato, con tutte le novità riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".

Ci siamo per Fabbian.
Lo scambio tra Fabbian e Sohm potrebbe chiudersi a brevissimo. Si tratta sulla base di 15 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto condizionato del primo; mentre per Sohm sarebbe prestito con diritto a 14 milioni.

Il punto sulla difesa.
Potrebbe tornare di moda il nome di Dragusin. Il giocatore piace a Paratici e potrebbe completare un paccetto di difensori che verrà integrato. 

Questione esterno.
Stamani è andato in scena un nuovo incontro tra Fortini e la Roma, coi giallorossi che potrebbero offrire almeno 15 milioni di euro. In tal caso la Fiorentina si muoverebbe per un nuovo esterno: occhio a Maldini e Asprilla. 

