Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 7
Riprenderanno domani alle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?” con la coppia Ferri-Lazzerini mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Tommaso Loreto mentre dalle 16 alle 17 toccherà ad Alessandro Di Nardo dare vita assieme a Niccolò Santi ai "Tempi supplementari". Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Galassi-Nicoletti. Successivamente, dalle 19 alle 20:45, toccherà a Calcio più On Air. Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.
