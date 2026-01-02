Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 14

Riprenderanno domani alle 14 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà con due ore di "Firenze in campo" con Fabio Ferri e Anna Dini al timone e si proseguirà, dalle 16 alle 18, con il "Viola Weekend" condotto da Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovanpaola. Spazio poi a "Tutti in campo" con il mitico Benzivendolo e i suoi ospiti (dalle 18 alle 19) prima di un tutto nella storia con "100 anni di passione viola" a cura del Museo Fiorentina. Dalle 20 alle 21, poi, spazio ad Andrea Giannattasio e al suo "Made in Viola" dedicato al settore giovanile (sarà trasmessa un'intervista esclusiva) prima di chiudere con il classico appuntamento con Extra Viola, in collaborazione con RTV38.

