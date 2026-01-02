Calciomercato

Martinelli-Samp, ci siamo quasi: ultima call decisiva in queste ore

Martinelli-Samp, ci siamo quasi: ultima call decisiva in queste ore
Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, è ormai imminente la chiusura dell’accordo che porterà Tommaso Martinelli dalla Fiorentina alla Sampdoria con la formula del prestito secco. In queste ore è in programma l’ultima call decisiva tra le parti per definire gli ultimi dettagli e chiudere definitivamente l’operazione.