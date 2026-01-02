RFV Fattori furioso su Mandragora: "E' il migliore e lo vogliamo cedere!"

Mister Sauro Fattori ha parlato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola dicendo la sua su Rolando Mandragora: "Dal mio punto di vista va mandato via... (scherza, ndr). Secondo me bisogna puntare su Ndour e Sohm. Dicono che Mandragora giochi solo quando fa gol. Infatti è bene che comandi chi non capisce nulla di calcio... (ride, ndr)".

Perché stanno cercando di cederlo?

"Perché noi si vuole mandare via il migliore, probabilmente perché è l'unico che vogliano gli altri. Io fossi Mandragora andrei via davvero.

Lo cercano Genoa e Torino...

"Sì però ho letto anche dell'Atalanta e del Marsiglia. Noi siamo un po' a denigrare. Quando sento dire 'se Mandragora è il migliore'... Eh, intanto però ammettono che è il migliore".

