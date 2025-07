Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: inizio della diretta alle 7

Iniziano oggi alle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato ormai alle porte.

Si parte come al solito con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze”. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a Francesco Benvenuti e Pietro Lazzerini ed il loro “Chi si compra?”. Dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” di Luis Laserpe e Luciana Magistrato.

Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini, mentre dalle 16 alle 17 in studio ci sarà Home Scouting con Giulio Dini. Alle 17 poi spazio a Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19, quando inizierà una nuova puntata dello speciale ritiro e calciomercato in diretta fino alle 20.

Per ascoltarci CLICCA QUI!