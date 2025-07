Incredulità e sconforto per la morte di Celeste Pin: è stato uno dei tre figli a dare l'allarme

Incredulità e sconforto a Firenze, sconvolta ieri pomeriggio, così come tutto il mondo del calcio, dalla morte improvvisa di Celeste Pin, bandiera della Fiorentina degli anni '80, nella sua abitazione sopra le colline di Careggi. È stato uno dei tre figli, ieri pomeriggio, non sentendolo da qualche giorno, a dare l'allarme, si legge su Tuttosport; la dinamica dell'accaduto è al vaglio della magistratura anche se non è escluso che possa essersi tolto la vita.

Difensore solido ed elegante, molto giovane aveva fatto coppia con Passarella e proprio a lui toccava marcare gli attaccanti avversari più pericolosi. I nove anni in maglia viola, dall'82 al 91, lo hanno reso presto una bandiera di fiorentinità. Il legame si era consolidato soprattutto in occasione della finale di Coppa Uefa dell'89-90 pur persa contro la Juventus.