RFV Anche Pierguidi ricorda Pin: "Un leone in campo: ha amato Firenze più di qualche fiorentino"

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze e del Calcio Storico, è intervenuto nel corso di "C'è Polemica" su Radio FirenzeViola. Questo il suo ricordo di Celeste Pin: "Celeste Pin faceva parte della Fiorentina dei miei 20 anni. Io sono stato ad Avellino a vedere la finale di Coppa Uefa, ho visto la partita scandalosa a Torino con l'arbitro Soriano. Pin era uno dei giocatori di quella Fiorentina, venne a Firenze per sostituire Pietro Vierchowod. Era un giocatore forte e ha amato Firenze forse più di qualche fiorentino.

E per questo ci dispiace ancora di più. L'ho conosciuto come responsabile della Scuola Caldio dell'Affrico, era educato e gentile. Sempre presente se c'era da fare qualcosa per la città o di beneficenza. Era un leone in campo, ma fuori dal campo era una persona per bene, di rispetto. Un abbraccio alla famiglia, mi auguro che ci sia un bel ricordo di Celeste e nessuna chiacchiera intorno".