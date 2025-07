La Fiorentina vuole blindare Dodo e Pioli lo ritiene incedibile: i dettagli del rinnovo

Lavori in corso anche sul fronte dei rinnovi, in particolare per quanto riguarda Dodò. Il terzino brasiliano, reduce da una stagione di buon livello, è finito nei radar di club importanti come Barcellona e Juventus, maonostante l’interesse concreto da parte di queste big europee, l’intenzione della Fiorentina è quella di blindarlo: Stefano Pioli lo considera un punto fermo del suo progetto tecnico e lo ritiene incedibile.

Proprio per questo motivo, la società toscana sta cercando di convincere il giocatore a prolungare il suo contratto fino al 2030. Per stimolarne il sì, è pronta un’offerta di adeguamento economico piuttosto consistente: gli emolumenti annuali di Dodò passerebbero dagli attuali 1,5 milioni a circa 2,8 milioni a stagione.