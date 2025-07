RFV Il consigliere Vannucci ricorda Pin: "Per la città di Firenze c'era sempre"

Il Consigliere Regionale del Partito Democratico e tifoso della Fiorentina Andrea Vannucci ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'C'è polemica'. Questo il suo ricordo per Celeste Pin, scomparso ieri: "Io sono nato nell'1982, quindi quella finale di Coppa Uefa del 1990 fu il primo battesimo da tifoso. Era una grande squadra, Celeste mi è capitato di conoscerlo in Comune. Per la città di Firenze c'era sempre, che ci fosse da mandare avanti una scuola calcio, che ci fosse da insegnare il calcio ai bambini. Non era di Firenze, ma ha scelto di dedicarsi a questa città.

L'ultima volta che ci siamo visti è stato al Viola Park, non avrei mai pensato che fosse quella l'ultima volta. Sono sbalordito, è un male a cui non si riesce a dare una spiegazione. E' particolare che ci sia Pioli in panchina, che ha condiviso anni importanti con Celeste. Speriamo che ci dia una mano da lassù".