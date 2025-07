RFV Il consigliere Draghi: "Ricorderemo Celeste Pin anche lunedì all'ultimo Consiglio Comunale"

vedi letture

Il Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "C'è Polemica". Queste le sue parole in ricordo di Celeste Pin: "Per me è stato un fulmine a ciel sereno, come del resto per tanti. Ho appreso la notizia insieme a Francesco Casini, dovevamo andare ad un dibattito in radio. Ma poi questo dibattito giustamente non si è tenuto, non aveva senso di altri argomenti.

Celeste Pin io non l'ho visto in campo, però ha dato tanto alla maglia viola, ha scelto di vivere a Firenze. Si occupava di sport, ci ho giocato contro in un torneo di beneficenza lo scorso giugno al Viola Park. Per me è stata veramente una pessima notizia. Il Consiglio Comunale lunedì prossimo si riunirà ordinariamente per l'ultima volta prima della pausa estiva, dedicheremo un momento di ricordo a Celeste".