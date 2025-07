Il CNB di Calamai: "Pin, un'esplosione d'amore. Adesso Celeste non va dimenticato"

vedi letture

Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così in ricordo di Celeste Pin, ex leggenda della Fiorentina, scomparso ieri tragicamente. Queste le sue parole: "Secondo me non è necessario essere dei campioni, non è necessario essere dei personaggi, non è necessario accendere polemiche per essere protagonisti e ben voluti dalla gente. Io ho trovato un esplosione d'amore nei confronti di Celeste Pin. Ho trovato attenzione, rispetto, dolore incredibile.

Non è stato un grande campione, ma un giocatore normale a cui tutti volevamo bene. Il messaggio che voglio lanciare è che adesso non dobbiamo dimenticarlo, non so attraverso quale percorso. Ma dall'amministrazione comunale all'associazione stampa fino alla Fiorentina e ai tifosi, tutti insieme mettiamoci a pensare un modo per ricordare nel tempo Celeste Pin".