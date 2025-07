FirenzeViola Dodo-Fiorentina, sereno in vista. L'effetto Pioli e un rinnovo che torna d'attualità

vedi letture

Nel calcio i cambiamenti spesso sono repentini e inattesi, soprattutto in chiave mercato e in effetti anche intorno al futuro di Dodo il clima pare decisamente cambiato. Fin dal primo giorno di ritiro, ha mostrato a tutto il popolo viola lo stesso sorriso di sempre, esordendo alla presentazione del Viola Carpet ricordando con una battuta come abbia vissuto le sue vacanze a spese di Moise Kean. Piccoli segnali che continuano ad alimentare la positività intorno alla sua permanenza.

L'elastico del rinnovo

Un mese fa il clima era decisamente diverso, si parlava di lui come un giocatore pronto a dire addio da un momento all'altro. Poi, vuoi l'assenza di offerte all'altezza delle aspettative del club di Commisso, vuoi per l'arrivo di Stefano Pioli, piano piano questa tensione si è allentata fino agli ultimi giorni dove si è tornati a parlare di rinnovo. Un elastico di mercato quello vissuto dal brasiliano, dal rinnovo solo da firmare in inverno, alla tensione di fine campionato e una nuova vicinanza che pare davvero portare al definitivo rasserenamento dei rapporti.

La priorità di Pioli

La Fiorentina sarebbe pronta a sedersi nuovamente intorno a un tavolo per superare la freddezza nei confronti del suo entourage, questo perché anche per Pioli la sua presenza in rosa è un'assoluta priorità. Considerando che l'eventuale rinnovo potrebbe tranquillamente superare i 2,5 milioni a stagione e che l'effetto Pioli ha portato tutto l'ambiente a iniziare la stagione con ambizioni superiori rispetto al passato, per Dodo il compito di riavvicinarsi all'ambiente viola non è stato certo complicato.

Un'altra certezza

Da non dimenticare anche la nascita figlia Aurora, fiorentina di nascita come il fratellino e motivo in più per immaginare i prossimi mesi da vivere ancora stabilmente a Firenze. Questo significherebbe per il club di Commisso ripartire da un'altra certezza dopo quelle già ottenute in questa prima parte d'estate. Per una Fiorentina pronta ad affrontare il mese d'agosto con una strana quanto appagante serenità, tanto rara quando necessaria per iniziare il percorso di Pioli con obiettivi sempre più ambiziosi.