RFV Francesco Casini in ricordo di Pin: "Ieri quel minuto di silenzio al Viola Park è stato da brividi"

vedi letture

L'ex sindaco di Bagno a Ripoli nonché attuale capogruppo di Italia Viva in Consiglio Comunale di Firenze, Francesco Casini, si è espresso così a "C'è Polemica" su Radio FirenzeViola sulla scomparsa di Celeste Pin: "Ieri quel minuto di silenzio al Viola Park è stato da brividi. Perché rappresenta l'amore della città verso la maglia viola, Celeste l'ha vestita con grande onore. Lui aveva scelto Firenze per viverci, per lui la Fiorentina era diventata qualcosa di più. Quel minuto di silenzio da parte del Viola Park rappresenta tanto. Io ero lì, molto commosso.

Ho visto commosso anche Stefano Pioli. Ho conosciuto Celeste Pin quando ero sindaco, poi il nostro rapporto è cresciuto. Con il Viola Park e con le Vecchie Glorie ci siamo avvicinati. Era una persona che effettivamente si faceva apprezzare. Ieri è stata veramente una brutta notizia".