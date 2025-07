Sky: nuovi contatti del Pisa per Nzola. In entrata la Fiorentina segue Zanoli

Aggiornamenti sul calciomercato della Fiorentina riportati oggi pomeriggio da Sky Sport. Il primo riguarda l'uscita di un esubero, in particolare M'Bala Nzola che dovrà trovare una sistemazione dopo essere tornato a Firenze dal prestito di una stagione al Lens: sull'attaccante angolano si registrano nuovi contatti del Pisa, ancora alla ricerca di una prima punta da mettere a disposizione di Alberto Gilardino. I contatti sarebbero avvenuti tra i due club, con i neroazzurri che stanno provando a spingere per chiudere la trattativa.Operazione che non bloccherebbe quella che porta a Simeone, punta di proprietà del Napoli.

In entrata invece l'aggiornamento riguarda Alessandro Zanoli, esterno del Napoli. Nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti per il calciatore degli azzurri, sul quale ci sono già stati interessi dal Bologna nell'ambito dell'operazione che porterebbe Ndoye a Napoli. Club partenopeo che non esclude anche di confermare il calciatore.