Fiorentina, per Sohm si cerca l'intesa con il Parma: resta una distanza di 5 milioni

vedi letture

Per il centrocampo, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, resta nel mirino anche Simon Sohm, centrocampista svizzero classe 2001 attualmente in forza al Parma. La Fiorentina continua a monitorare con attenzione il profilo del giocatore, considerato un elemento utile per rafforzare la mediana con qualità, fisicità e prospettiva.

I dirigenti viola stanno cercando di trovare un’intesa con il club emiliano, nella speranza di chiudere l’operazione attorno ai 15 milioni di euro complessivi, magari strutturando l’offerta tra parte fissa e bonus legati a presenze e rendimento. Al momento, però, resta una distanza importante tra domanda e offerta: molto difficile che la Fiorentina si spinga fino ai 20 milioni richiesti dal Parma, che considera Sohm uno dei suoi pezzi più pregiati