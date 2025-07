RFV Durante: "Ecco cosa mi disse Goretti su Kean. Quest'anno ha Dzeko con lui"

Sabatino Durante, intermediario di mercato esperto di calcio sudamericano, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "Ho in programma di andare in Brasile ma prima di partire provo a passare dal Viola Park, a salutare Pradè e Goretti. A mercato chiuso naturalmente".

Un ricordo di Celeste Pin?

"L'ho conosciuto, perché quando venne a Perugia abitava vicino a me. L'ho conosciuto che era molto giovane e tutte le mattine o il pomeriggio era alla fermata dell'autobus con il borsone dell'AC Perugia, per gli allenamenti della Primavera. Allenatore era Agroppi. Era un ragazzo molto timido e introverso ma tutti ne parlavano come di un bravo ragazzo. Un trevigiano un po' chiuso, non era molto espansivo. Quando poi passò alla Fiorentina un paio di volte ci invitò ma ci perdemmo di vista".

Kean diventerà il giocatore più pagato della rosa, è giusto?

"Secondo me sì, se valutiamo cosa ha fatto l'anno scorso. Ma non dimentichiamoci che questa stagione avrà accanto un calciatore come Dzeko, che secondo me non doveva lasciare l'Inter due anni fa. Non lo conosco personalmente ma nei Balcani me ne parlano ancora come di una grande persona. Kean avrà un partner che lo aiuterà a giocare al massimo. Io ero dubbioso quando Goretti mi ha raccontato che avrebbe preso Kean. Io gli dissi: 'Ma non ha mai fatto gol'. E lui mi disse che l'aveva visto in allenamento e che se li vede in allenamento non sbaglia mai. 'Da noi segnerà', mi disse. E aveva ragione".