Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: in diretta dalle 07:00

Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è Polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a due ore di "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Niccolò Ceccarini e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Dalle 17:00 alle 18:00 Giacomo Galassi e Stefano Prizio vi terranno compagnia con “Garrisca al vento”. Dalle 18:00 spazio a "Se fosse sempre domenica" condotto da Pietro Lazzerini e Chiara Andrea Bevilacqua per il racconto di Rapid Vienna-Fiorentina con la radiocronaca del nostro inviato in Austria, Tommaso Loreto.

