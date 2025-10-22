Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: dalle 12:00 "Viola Amore Mio"

vedi letture

Prosegue anche oggi, mercoledì 22 ottobre, il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Pietro Lazzerini e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 andrà in onda "I Tempi Supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo.

Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua e Angelo Giorgetti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche, dalle 19:00 alle 20:00 "Scanner", a cura di Giulio e Anna Dini. Dalle 20:00 alle 20:50 andrà in onda "Colpi d'Ala" con Lorenzo Marucci e Alberto Di Chiara. Infine le trasmissioni della giornata saranno chiuse, dalle 21 alle 21:30, da "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!