Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21: ora c'è "Garrisca al Vento"
FirenzeViola.it
Continua la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 spazio a "Uno contro tutti" con Dimitri Conti. E infine dalle 20:00 Chiara Andrea Bevilacqua vi farà compagnia con "In giro per il mondo" fino alle 21:00.
