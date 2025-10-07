Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Garrisca al Vento"

di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it.

Fino alle 19:00 Chiara Andrea Bevilacqua e Costantino Nicoletti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, prima che inizi "CalcioPiù On Air" in onda fino alle ore 20:45. Infine anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. 