Giudice sportivo: turno di stop al team manager della Fiorentina, terzo giallo per Pioli

Comunicate le decisioni del giudice sportivo dopo la sesta giornata di serie A, che vede un unico squalificato: una giornata a Idrissa Touré del Pisa, espulso "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Nella Fiorentina primo giallo per Gudmundsson, secondo per Pablo Marì mentre arriva la terza sanzione per il tecnico viola Stefano Pioli. Dalla panchina era stato espulso e dovrà dunque scontare una giornata di squalifica (salterà la gara con il Milan) il team manager Simone Ottaviani: "per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa all'operato arbitrale".
