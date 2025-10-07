RFV Fioretti e i consigli a Comuzzo: "Non si butti giù, con il lavoro e il tempo tornerà"

Vittorio Fioretti, talent scout di Pietro Comuzzo, ha parlato così a Radio FirenzeViola nel corso di "I tempi supplementari" di Martinelli e Comuzzo: "Purtroppo quando sono arrivate tutte queste voci di mercato lui ci ha pensato su, però è un ragazzo che va aiutato e vedrete che lavorando piano piano tornerà. Poi anche gli altri difensori non sono in forma come lo erano l'anno scorso perché la Fiorentina è in un momento di difficoltà. Pioli dovrà lavorarci, dovrà tirare fuori qualcosa, per alzare il morale della squadra serve una vittoria".

Lei cosa consiglierebbe a Comuzzo?

"Io gli direi di non buttarsi giù di morale e di continuare a lavorare e ad allenarsi come sempre. Adesso la squadra gioca a tre e lui è più bravo a quattro, ma con il lavoro e con il tempo tornerà".

Come mai la Fiorenina dura così tanta fatica a esprimersi?

"Quando le cose vanno male i tifosi se la prendano. Io pensavo che la squadra si sarebbe giocata le posizioni alte della classsifica, serve sistemare qualcosa a centrocampo. Forse la squadra ha preso un po' sottogamba questo avvio pensando di essere forti. Adesso non bisogna contestare la squadra, bisogna aiutarla. Io lo so che i fiorentini pretendono di vincere, ma devono stare calmi".

Martinelli pensa che dovesse essere mandato a giocare da un'altra parte?

"Davanti a sé ha un portiere forte come De Gea. Secondo me Martinelli è un portiere forte, che doveva essere mandato a giocare forse, ma la Fiorentina deve affrontare molte competizioni e quindi deve avere una rosa che gli permetta di affrontarle".

