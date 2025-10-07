Nazionale, primo giorno da azzurri per Piccoli, Nicolussi Caviglia e Kean
La Nazionale si è allenata nel pomeriggio in vista delle prossime due gare con Estonia e Israele. Allenamento molto intenso dopo il giorno in più lasciato a disposizione ai giocatori. Proprio per questo non c'è stato bisogno del solito lavoro in palestra per chi aveva giocato la domenica, ma per tutti i convocati ci sono stati vari esercizi ad alta intensità in gruppi. Al lavoro ovviamente anche i tre giocatori della Fiorentina Piccoli, Kean e Nicolussi Caviglia, con questi ultimi nello stesso gruppo. Gattuso vuole provare anche la difesa a tre ma intanto è convinto a proseguire con la coppia d'attacco.
Queste le squadre scelte da Gattuso per l'esercitazione:
Casacca arancione
Di Lorenzo
Kean
Nicolussi
Bastoni
Tonali
Orsolini
Dimarco
Gabbia
Casacca verde
Locatelli
Calafiori
Barella
Pio Esposito
Retegui
Cambiaghi
Coppola
Cambiaso
Casacca blu
Mancini
Cristante
Spinazzola
Raspadori
Udogie
Frattesi
Piccoli
