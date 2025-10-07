Ancora Gattuso: "Kean deve dare di più. Nicolussi perfetto per giocare vertice basso"

Sempre dall'aula magna di Conveciano Gennaro Gattuso, commisario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa di altri due giocatori della Fiorentina convocati in nazionale ossia, Moise Kean e Nicolussi Caviglia: "Nicolussi se vuoi giocare col vertice basso ha equilibrio e qualità. Ha le caratteristiche giuste per ricoprire quel ruolo.

Kean? Lo scorso anno è andato in doppia cifra. Gli ho detto che in questo momento deve dare qualcosa in più perché è un giocatore importante, non deve andare alla ricerca di alibi ma deve stare lì, farsi trovare pronto ed essere un punto di riferimento per i suoi compagni".