Che succede alla Fiorentina? Tuttosport svela: "Ecco cosa trapela dal Viola Park"

vedi letture

Tuttosport analizza il momento che sta attraversando la Fiorentina partendo da una certezza: Stefano Pioli non molla e non ha alcuna intenzione di farlo. La sua posizione non è in discussione come è emerso subito dopo la sconfitta con la Roma. Una fiducia che è stata confermata anche ieri: "Siamo tutti uniti nel cercare di uscire al più presto da questa situazione e convinti che ci riusciremo", il messaggio trapelato dal Viola Park anche se informalmente. Questa sosta dovrà servire oltremodo per confrontarsi, correggere e compattarsi: la società dovrà supportare Pioli non solo a parole, l'allenatore cercare le chiavi per sbloccare la squadra e quei singoli che non stanno rendendo come un anno fa o rappresentano ormai un caso.

E infine i giocatori dovranno cambiare passo iniziando a calarsi in una realtà ben lontana in questo momento dalle ambizioni iniziali. Il calendario dopo la sosta sarà un ciclo di ferro: la Fiorentina affronterà in ordine, Milan, Rapid Vienna e Inter fuori casa, e Bologna in casa. Dieci giorni di fuoco: urge una terapia d'urto.