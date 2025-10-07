Thiago Motta aspetta una chiamata dall'Italia: Fiorentina alla finestra
Nelle ultime ore in casa Monaco c'è una panchina sempre più in bilico che, verosimilmente, verrà lasciata vacante dall'attuale tecnico Hutter. Il club francese per il cambio avrebbe contattato anche Thiago Motta, ex allenatore della Juventus ancora sotto contratto con i bianconeri. Il profilo è ritenuto interessante, ma il tecnico italo-brasiliano non è convinto: aspetta altre proposte prima di rimettersi in gioco. Attende una sterzata che potrebbe arrivare solo per una chiamata in Italia.
La Fiorentina, come riporta Tuttosport, resta alla finestra nel caso in cui dopo la sosta le cose non dovessero rimettersi a posto con Stefano Pioli. Insomma, Thiago Motta non è convinto del Monaco. Non è attratto dalla possibilità di tuffarsi nel contesto della Ligue 1. Naturalmente, la Juve “tifa” per una risoluzione anticipata del contratto col predecessore di Tudor: il club bianconero risparmierebbe circa 15 milioni di euro, visto e considerato che Thiago Motta ha un contratto fino a giugno 2027 a quasi 4 milioni di euro netti a stagione. Soldi che alla Continassa investirebbero volentieri già nel mercato di gennaio.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati