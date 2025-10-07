RFV Sella: "Ai viola manca un centrocampista d'esperienza. Io avrei tenuto Cataldi"

Ezio Sella, ex allenatore e giocatore, è intervenuto ha Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando dell'avvio stagionale dei viola: "La rosa è forte, adesso l'unica cosa da fare è parlare, unirsi e compattarsi per risolvere i problemi che ci sono e io credo che questa sia l'unica medicina. Non credo che la Fiorentina sia appagata del risultato della stagione precedente".

Il problema del momento è di testa per lei?

"Può essere anche un problema di testa ma questo lo sa solo chi vive la squadra ogni giorno, quindi solo lo staff può trovare una soluzione e una comunione di intenti. Servirebbe poi anche un pizzico di fortuna".

Secondo lei Cataldi doveva essere riconfermato data la sua titolarità alla Lazio?

"Io sono rimasto sorpreso del suo ritorno alla Lazio, perché secondo me aveva giocato bene l’anno scorso. Poi adesso manca un giocatore davanti alla difesa, di esperienza e affidamento. Io se fossi stato nella Fiorentina Cataldi lo avrei tenuto".

