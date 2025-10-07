RFV Biasin sull'avvio della Fiorentina: "Manca un'identità tecnica e caratteriale"

vedi letture

Fabrizio Biasin, noto giornalista italiano, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" commentando l'approccio stagionale della squadra e la gestione degli acquisti estivi: "Bisogna sempre ricordare che siamo all'inizio del campionato, quindi è ancora presto per le sentenze. Pioli è un tecnico che conosceva già l’ambiente di Firenze, quindi mi aspettavo una partenza forte, mentre invece la Fiorentina non ha ancora un'identità nè dal punto di vista tattico nè da quello caratteriale e questo preoccupa perché le soluzioni tattiche le puoi trovare, mentre quelle caratteriali le devi avere".

Cosa è successo a Pioli secondo lei può essere colpa dell’Arabia?

"Io lascerei stare la questione saudita, perché anche in quei campionati non smetti di allenare. Deve ancora trovare la chiave nella rosa, perché non è male, è un'ottima rosa però poi tocca allo chef, ovvero Pioli, trovare una soluzione, soprattutto dal punto di vista caratteriale oltre che tecnico".

Cosa ne pensa del lavoro di Pradè che è entrato nel mirino dei tifosi?

"Io non sono negativo sugli acquisti, a me Dzeko è sempre piaciuto e lo vorrei sempre in rosa. Nicolussi Caviglia la scorsa stagione è stato uno di migliori centrocampisti, anche se giocava in una squadra retrocessa. Io credo che i problemi passino anche dai giocatori che già c'erano, come Gosens, Dodo, Mandragora e Gudmundsson, che devono dare di più, devono avere più voglia e più ferocia, due cose che secondo me mancano".

Nelle prossime partite quanti punti deve fare la Fiorentina per riprendere in mano la situazione?

"Devono arrivare almeno quattro punti, ma soprattutto a livello caratteriale deve esserci la prestazione, se c'è la prestazione Pioli, secondo me, può continuare altrimenti diventa difficile".

Ascolta il podcast per l'ntervista completa