Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora "CalcioPiù on air" poi "Extra Viola"FirenzeViola.it
Proseguono fino alle 21.30 le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio (da app, pc e tv smart e sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it.

Alle 19 "CalcioPiù On Air" farà un approfondimento sul calcio dilettantistico fiorentino e non solo, fino alle ore 20:45. Infine anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. 