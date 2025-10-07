RFV Monelli: "Servono 4 punti nelle prossime 3 gare. Retrocessione? Tutto può succedere"

Paolo Monelli, ex giocatore viola degli anni 80, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" parlando dell'inizio di stagione difficile della Fiorentina: "Non me l'aspettavo perché la squadra non è male, 3 punti in 6 partite sono veramente pochi, e a volte hai anche rischiato anche di farne zero, come a Cagliari e a Pisa dove abbiamo rischiato tanto. Domenica la Fiorentina è stata anche un po' sfortunata con un palo, una traversa e un goal clamorosamente sbagliato. E' un momento difficile, inoltre quando giochi a Firenze l'ambiente non ti aiuta a trovare la tranquillità. Per cui la squadra dovrà essere brava a ricompattarsi anche se le prossime 3 partite non saranno assolutamente facili".

Kean è stato definitamente ritrovato?: "Io credo di sì, poi ripetere i goal dell'anno scorso sarà difficile, ma i suoi goal può farli. Poi può giocare sia da solo che insieme e per me giocare in due è meglio, anche perché ci sono dei giocatori importanti come Piccoli e anche Dzeko, che la sua parte la può sempre fare".

Piccoli e Kean possono giocare insieme?: "Possono esse anche abbastanza simili, però io credo che se sono dei giocatori intelligenti, gli spazi e i movimenti li possono trovare. Ci sono state tantissime coppie di attaccanti che giocavano insieme e facevano bene anche con caratteristiche simili. Indubbiamente quando hai giocatori bravi nel colpo di testa dei fare i cross. Vedo, in Serie A, troppi passaggi indietro e pochi 1 vs 1 sulle fasce".

La Fiorentina rischia di lottare per non retrocedere?

"Nel calcio tutto può succedere. Ora ci sono 3 partite difficili, e se non si dovesse fare punti si dovrebbe guardare in faccia alla realtà dei fatti e dei punti fatti. Potrebbe diventare un grosso problema. Il Milan gioca bene ed è solido, il Bologna sta giocando bene da due anni, poi vai dall'Inter a San Siro. Devi fare almeno 4 punti".

