I messaggi di Commisso, il Corriere Fiorentino: "Niente cambi, fiducia totale a tutti"

Fiducia totale in Stefano Pioli e nel d.s. Daniele Pradè: è questo il messaggio che arriva direttamente dal presidente Commisso, si legge sul Corriere Fiorentino. Anche se nessuno si aspettava di ritrovarsi in un baratro simile, tant’è: oggi questa è la realtà. Sul quotidiano si legge come dagli Stati Uniti sia arrivato un messaggio chiaro tra domenica sera e ieri: fiducia piena a tutti gli uomini scelti. Vale per il d.s., così come per il d.g. Ferrari e per l’allenatore.

Non è questo, insomma, il momento per la resa dei conti, anche se il presidente non può certo essere contento di aver speso 90 milioni per ritrovarsi a lottare per la salvezza. È questo gruppo che dovrà tirarsi fuori dal pozzo e già domenica pomeriggio, alla presenza di Pioli, Pradè, Ferrari e Goretti, c’è stata una primissima analisi di quanto successo sul campo. La squadra non può che essere provata dal momento nero, oltretutto considerando un calendario da paura. Ma la strada indicata da Commisso è chiara: ora sta alla squadra iniziare a seguirla.