Radio FirenzeViola, in diretta con "Garrisca al Vento" extralarge per la conferenza della Fiorentina

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. La programmazione odierna di chiuderà con “Garrisca al Vento” in onda dalle 17:00. A tenervi compagnia in studio ci saranno Giacomo Galassi, Chiara Andrea Bevilacqua e Celeste Pin per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00. La trasmissione proseguirà per trasmettere in diretta la conferenza stampa di presentazione della gara da parte di Raffaele Palladino e di un giocatore della Fiorentina, direttamente da Celje, con l'inviato Tommaso Loreto.

