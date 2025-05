RFV Il procuratore Marchione: "Thiago Fernandez alla Fiorentina? Magari"

Nunzio Marchione, procuratore sportivo che in passato ha seguito calciatori come Icardi e Bartra, ha parlato oggi durante "Garrisca al Vento" in onda su Radio Firenzeviola, iniziando da un commento su Thiago Fernandez, accostato alla Fiorentina: "Magari. È un esterno interessante, con gamba. Un giocatore moderno, con carattere: a me piace tantissimo. Aveva fatto un grandissimo campionato poi si è infortunato, io so che lo seguono anche squadre inglesi. Secondo me per Firenze sarebbe giusto, per profilo, per età e per la piazza: ha un grande carattere che non ha paura dello scontro. Il calcio argentino è abbastanza pesante ma lui si rialza subito dalle botte. Si sta parlando di un calciatore nel giro della nazionale, di grande prospettiva".

Dalla Spagna cosa si dice su Betis-Fiorentina?

"Il Betis è un club di un fascino enorme. Il futuro è roseo perché stanno costruendo uno stadio da 72mila posti e c'è la coda per i social, significa che avranno lo stadio pieno ogni domenica. Ha sempre avuto difficoltà rispetto ai rivali del Siviglia ma è una squadra che mi piace tanto, anche per il suo allenatore Pellegrini che è un manager "alla Ancelotti", che sa comunicare con i giovani. Oggi si pensa che solo i giovani possono allenare i giovani, invece Pellegrini dimostra che non è vero".

Giovedì giocherà di nuovo Bartra.

"Lo ha trattato la Roma quando c'era Petrachi, sfumò per poco. Si parla di un giocatore con grandissima esperienza internazionale, un ragazzo eccezionale".

Si aspetta il bus davanti alla difesa del Betis?

"Il Betis non è il Barcellona che gioca sempre a fare un gol in più, ma in Spagna forse solo l'Atletico Madrid gioca all'italiana. Le altre se le giocano tutte, è nell'indole del calcio spagnolo. Hanno un vantaggio e possono far male anche in contropiede ma se la giocheranno".

