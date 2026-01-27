RFV Pruzzo: "Piccoli buon attaccante ma la maglia viola pesa. Non è pronto"

Queste le parole dell'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, durante "Palla al centro" su Radio FirenzeViola a proposito di Giovanni Fabbian possibile falso nove: "Ha fatto un gol da centravanti e allora mi viene facile pensare che lui possa avere, per struttura fisica e per movenze, la capacità di muoversi in quello spazio lì, in quei venti metri finali dove si determinano le situazioni. Questa è la mia idea".

Quindi non può farlo.

"Secondo me per giocare a ridosso delle punte bisogna avere delle qualità tecniche e di velocità che secondo me lui non ha".

Piccoli perché fatica così tanto?

"Secondo me ci sono i livelli. Per me il suo livello non è quello ideale per poter avere questa forza. La maglia viola pesa e questo si evidenzia. Oltre a dei limiti tecnici che fai fatica, dopo, a migliorare. È un buon attaccante che però, al momento, non è pronto per un palcoscenico del genere. Per un momento del genere, anche".

