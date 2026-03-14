RFV Garzya sulla Fiorentina: "Andare a Cremona per un punto sarebbe un errore, importante andare a +4"

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L'ex calciatore di Cremonese e Lecce ed attuale tecnico, Luigi Garzya, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare della sfida dei grigiorossi con la Fiorentina e della corsa salvezza in generale: "Vedo una corsa salvezza allargata. Dieci partite sono tante e possono cambiare tante cose, ogni domenica la classifica può cambiare, non riguarda solo queste tre ma anche Genoa e Parma possono rientrarci, certo Fiorentina Lecce e Cremonese hanno qualcosa in meno, e se domani il Verona vincesse con il Genoa anche l'Hellas può rientrare in corsa. Perciò è tutto da vedere. Ora conta il livello psicologico. Lunedì sarà una bella partita e molto dirà sul proseguio del campionato dei viola. La Cremonese è incappata in partita che le hanno fatto male ma è una squadra costruita per non retrocedere. Per la Fiorentina è solo una cosa psicologica e solo lei può uscirne".

La Conference deve essere portato avanti o no?

"Ha una rosa che le può permettere di giocare due competizioni ma certo se ci fossero infortuni e squalifiche non sarebbe facile giocare su due fronti perché il problema è cercare innanzitutto di salvarsi e non di vincere la Conference. Ma non è facile decidere, cosa si fa? Si va in campo per perdere? Quando sei lì te la giochi per vincere. Tenere aperte tutte e due le cose non è facile anche perché ci sono solo dieci partite, subentrano i cali fisiologici e i primi caldi... E' una situazione insomma atipica per la classifica".

Fiorentina può pensare al pareggio?

"La distanza è troppo poca, anche perché la domenica dopo per la Fiorentina c'è l'Inter. La Fiorentina ha possibilità e giocatori per andare a cercare di vincere, se va a racimolare un punto sbaglia. Sarebbe importante andare a +4 sulla Cremonese e soprattutto per quest'ultima sarebbe una botta incredibile".

Che fare con Kean?

"Se bisogna rischiarlo per una partita, meglio pensare al proseguio anche se con Kean è tutta un'altra Fiorentina"