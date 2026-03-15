FirenzeViola Verso Cremona, Kean si è allenato in gruppo: Moise ci sarà allo Zini

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Arrivano novità importanti per quanto riguarda la sfida di domani tra Cremonese e Fiorentina. Secondo infatti quanto appreso dalla nostra redazione, Moise Kean, in forte dubbio fino a poco fa per la trasferta allo Zini per via del dolore alla tibia che si trascina dietro da settimane, si è allenato in gruppo oggi agli ordini di Paolo Vanoli e verrà aggregato alla squadra viola per il match fondamentale per la salvezza in programma per domani sera alle ore 21:00.