RFV Aglietti sulla Cremonese: "Una partita che vale una stagione. Chi perde..."

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Così Alfredo Aglietti, ex calciatore di Napoli e Verona, a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" su Piccoli e la Cremonese: "Piccoli non ha le mie caratteristiche. Io ero un attaccante più tecnico lui invece più fisico. Io preferivo giocare con la squadra, collegando i vari reparti, mentre lui preferisce fare reparto da solo".

L'anno scorso c'erano tre sorprese in attacco: Lucca, Krstovic e Piccoli. Hanno tutti sofferto il cambio di maglia?

"Lucca, Krstovic e Piccoli giocavano per obiettivi diversi e in piazze meno pressanti. Sono arrivati in queste squadre con prestazioni altalenanti. Anche lo stesso Piccoli ha fatta la sua migliore stagione solo lo scorso anno. Piccoli è un ragazzo che si sacrifica molto. Per la cifra che è stato pagato ci si aspetta di più in termini di reti. L'assenza di Kean gli sta dando responsabilità. Quando ha le sue occasioni deve fare prestazioni migliori, soprattutto vedendo il livello degli avversari".

Cosa pensa della Cremonese?

"Sarà una partita che vale un campionato per entrambe le squadre. Chi perde avrà un contraccolpo psicologico. La Fiorentina trova una squadra che anche se gioca in casa non è abituata a fare la partita. Questo sarà un vantaggio. La Cremonese sarà attendista per sfruttare le occasioni in contropiede. Sarà una partita bloccata".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola