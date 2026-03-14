RFV Baiocco: "Corsa salvezza allargata fino al Parma. I punti dimostrano il buon lavoro di Vanoli"

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L'ex centrocampista di Perugia, Juventus e Cremonese tra le altre, Davide Baiocco, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per commentare la sfida tra i grigiorossi e la Fiorentina, partendo dalla sua carriera ed alla 'vecchia' serie A: "Anni di Perugia indimenticabili, per alcune cose Gaucci fu un precursore al di là del carattere vulcanico e altalenante. E' stato un innovatore con tanti talenti scoperti per il mondo e ha chiamato giocatori e giovani come me e Liverani di dilettanti e lega pro di giocare in A. A Gaucci ho coronato il sogno di bambino con la squadra della mia città, è stato un grande privilegio".

Lei ha passato due anni a Cremona, ora in difficoltà, come lo spiega?

"Non è facile perché nelle ultime partite ha fatto solo tre punti mentre il contrario è accaduto alla Fiorentina. La Cremonese ha comunque mantenuto il progetto tecnico e non è facile capire il perché non sono arrivati più i risultati. Qualcosa non va, non c'è solidità difensiva e a livello di attacco. Io ho comunque stima di Nicola. Io sono un tecnico e mi piace sempre analizzare i dati che sulla Cremonese non ho, ma da fuori posso dire che oltre ai problemi di campo ci sono quelli a gestire il momento difficile".

Realizzazione viola non pari alle attese, come mai?

"Vanno migliorato le scelte negli ultimi metri e poi ci sono annate che anche attaccanti da 20 gol non riescano a confermarsi. Ma credo che Vanoli ci stia lavorando se nell'ultimo periodo la squadra ha fatto molti più punti".

Corsa salvezza discorso tra Lecce, Fiorentina e Cremonese?

"La corsa è più larga e fino al Parma ce le metto tutte. Fino a 34 tutto è aperto con 10 gare, anche per gli scontri diretti".

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