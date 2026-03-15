RFV Giandebiaggi: "Domani chi rischia di più è la Cremonese. Viola con buone chance salvezza"

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Marco Giandebiaggi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso del "Viola Weekend". Queste le sue parole in vista di Cremonese-Fiorentina: "Mi dispiace vedere in questa posizione di classifica la Cremonese, che sembrava aver iniziato la stagione con meno problematiche. Ho stima in Nicola per una squadra che è stata costruita bene. Il tracollo è inspiegabile per una formazione che nel girone d'andata i suoi punti se li era meritati".

Ancora sul match di domani: "Chi ha più da perdere domani è la Cremonese. Se la Fiorentina dovesse perdere ha ancora buone possibilità di salvarsi. È più un'ultima spiaggia per la squadra di Nicola reduce dalla sconfitta di Lecce. Pensando alla classifica attuale vedendo le vittorie del Genoa e del Torino credo che la lotta salvezza si sia ridotta a tre squadre, Fiorentina, Lecce e Cremonese".

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