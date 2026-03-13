RFV Fattori su Braschi: "Ragazzi oggi troppo protetti, alla sua età avevo 40 presenze in Serie A e 2 Serie B vinte"

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Così Sauro Fattori nel suo consueto intervento a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento" sull'esordio di Braschi: "I ragazzi d'oggi, ed è un male, sono troppo protetti. Io quando andavo a fare le partitelle e gli allenamenti in prima squadra, quando ero ancora nella categoria Allievi, esultavo se segnavo. Mi sembra che oggi si vive in un mondo diverso. Io non guadagnavo a giocare in Primavera, ora invece si guadagna. Io andavo in Vespa agli allenamenti e c'era la possibilità di mettere nel contratto clausole che mi impedissero di usare la Vespa, ma gli dissi che ero costretto a usarla, non potendo prendere la patente per la macchina. Non avevo ancora 18 anni. Io a vent'anni avevo già fatto 40 presenze di Serie A e avevo vinto 2 Serie B".

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