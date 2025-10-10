Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro!"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro", con Luca Calamai e Tommaso Loreto (nella seconda ora ci sarà anche Michele Fratini), mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini per "Archivi Polverosi". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Sauro Fattori e Chiara Bevilacqua che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Si prosegue poi con un'altra ora di "Ganzamente in Viola", condotto dal "G", Costantino Nicoletti e Alberto Di Chiara, prima che alle 20:00 inizi il "Brivido Viola", trasmissione a cura del Brivido Sportivo, fino alle 20:45, con Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Dalle 21:00 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", nuovo format in collaborazione con RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati